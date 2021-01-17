معلش لحمزة نمرة تتخطى مليوني مشاهدة في وقت قياسي

الأحد 17/يناير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر

 

نجحت أغنية "معلش" للفنان حمزة نمرة، في تحقيق أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 واحتلت الأغنية مركزًا متقدمًا بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا وذلك على نفس الموقع عقب طرحها بساعات قليلة.

أغنية "معلش" من كلمات سامح خيري، ومحمد السيد، ومن ألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.


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