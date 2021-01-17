بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

قال الدكتور عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن "كوفيد- 19" تعرض لنوع من التغير في تركيبه، موضحا أن التغيرات في الفيروس لن تؤثر على اللقاحات أو وسائل التشخيص.





وأضاف "شلبي"، لقاء مباشر مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الفيروس أصبح أكثر سرعة في الانتشار ولم تؤثر التغيرات على ضراوة الأعراض.





وتابع: "المملكة المتحدة تجري تحليلًا جينيًا للفيروسات يوميًا، وهو ما ساعدها على رصد الاختلافات في كوفيد- 19"، لافتا إلى أن الدراسات المصرية مازالت قليلة في هذا الشأن.





وكشف أن هناك تقنية تستخدم في الكشف عن الفيروسات منذ عام 2013 وهذا المشروع كان بالتعاون مع مؤسسة ألمانية، مشيرا إلى أن هذه التقنية تم استخدامها في اكتشاف أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وغيرها.





ولفت إلى أن هذه التقنية تستخدم في جميع الفيروسات لكونها تعتمد علي تقنية rna وdna وهذا متواجد في جميع الفيروسات وهذه التقنية أثبتت نتائج جيدة جدًا.



