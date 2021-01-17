علي جمعة: نعيش في فوضى الفتاوى بسبب تصدر غير المؤهلين لمواقع التواصل
الأحد 17/يناير/2021 - 02:16 ص
شيماء حسن
قال الشيخ علي جمعة، عضو مجلس النواب، إن تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى ما يمكن تسميته بالتأصيل والتوصيل، مشيرًا إلى أن المجتمع في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي تعيش في ما يمكن تسميته بفوضى الفتاوى.
وأضاف "جمعة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الإفتاء يحتاج إلى ثلاث أمور ولكن لا بُد من إدراك الواقع لأنه نسبي ومتغير ويجب إنشاء ملكة لأنها تنشأ بالتدريج لكيفية إيقاع هذا النص الرباني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الفتاوى التي لا علاقة لها بالإفتاء ولا تسمى فتوى، والسبب في ذلك هو تصدر غير المؤهلين لإصدار الفتاوى في ظل انتشار مواقع السوشيال ميديا، متسائلًا: "هل تستطيع مصر أو المسلمون إغلاق السماء المفتوحة بفضل هذه المواقع، نعم تستطيع ولكن بالسماح بأهل العلم من أجل التصدي لهذه الفوضى من الفتاوى والرد عليها".
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