رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يحق له المشاركة أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك خطابًا وصل للأندية في بداية الموسم الحالي، يفيد بأن إنذارات بطولة الكأس الموسم الماضي لن يتم احتسابها في الموسم الحالي من بطولة الدوري".

وتابع، "بناءًا على هذا الخطاب، فإنه لا يحق إيقاف محمود علاء في مواجهة الزمالك المقبلة أمام الجونة".

وواصل، "من حق الزمالك أن يطالب بمشاركة محمود علاء في مواجهة الجونة التي تقرر إيقافه بها، بناء علي خطاب اتحاد الكرة في بداية الموسم".

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