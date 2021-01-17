الإسكندرية تحذر مواطنيها من أمطار غزيرة اليوم

كشفت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، قبل قليل، عن احتمالية سقوط أمطار اليوم الأحد، وطالبت مواطنيها بتوخي الحذر واتخاذ التدابير الإحترازية.





وقالت المحافظة، في بيانها، إنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنها رفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجويه المتوقعة اليوم الأحد 17 يناير والتي تشير إلى فرص سقوط أمطار قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفةإلى متوسطة الشجة.





وأضافت المحافظة، ولكن بعد الظهر قد تغزز قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة، لكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.



