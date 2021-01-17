الإسكندرية تحذر مواطنيها من أمطار غزيرة اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
كشفت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، قبل قليل، عن احتمالية سقوط أمطار اليوم الأحد، وطالبت مواطنيها بتوخي الحذر واتخاذ التدابير الإحترازية.

وقالت المحافظة، في بيانها، إنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنها رفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجويه المتوقعة اليوم الأحد 17 يناير والتي تشير إلى فرص سقوط أمطار قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفةإلى متوسطة الشجة.

وأضافت المحافظة، ولكن بعد الظهر قد تغزز قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة، لكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.

 وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجويه المتوقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الاسكندرية بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الأرصاد أمطار الاسكندرية

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 19 دقيقة

باتشيكو يرفض رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 7 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ ساعة

الإسكندرية تحذر مواطنيها من أمطار غزيرة اليوم

منذ نصف ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. وزير النقل: "القطارات الإقليمية هتكون شيك ومكيفة وتذكرتها أقل"

منذ ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أمطار رعدية تضرب الإسكندرية (صور)

الإسكندرية ترفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار

هبوط أرضي مفاجئ في اللبان بالإسكندرية

شبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض