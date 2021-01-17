وزير النقل يكشف ما قاله السيسي لـ رئيس "سيمنز" بشأن القطار السريع

الأحد 17/يناير/2021 - 04:01 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة تنفيذ القطار الكهربائي السريع بكل مراحله ستزيد عن 360 مليار جنيه، ولكن لن يتم تنفيذه على دفعة واحدة، منوها بأن القطار سيتم صيانته لمدة 15 عام "ومصر مش هتدفع فيها مليم".

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لجو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز التي تنفذ القطار الكهربائي "مصر دولة كبيرة ولا تتأخر في سداد أقساطها".

وأضاف أنه تم تخفيض عمولة المخاطر 50%، متابعا: "مش هندفع الـ 360 مليار جنيه دفعة واحدة ومش كله رايح للألمان، وسينفذ على عدة مراحل، والفلوس هتدفع على 20 سنة.. وعندي توجيهات أن الخط اللي نتعاقد عليه ينفذ في سنتين".

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