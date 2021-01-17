رانيا فريد شوقي تكشف لـ"الفجر الفني" عن الأعمال التي أضافت لرصيدها الفني خلال مسيرتها

الأحد 17/يناير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن الأعمال الفنية التى أحدثت طفرة فى مشوارها الفني، حيث تعد رانيا من النجمات اللاتي قدمن العديد من الأدوار المميزة سواء فى التليفزيون أو السينما أو المسرح.

وقالت رانيا فريد شوقي لـ"الفجر الفني"، إن هناك أعمالًا كثيرة فى مشوارها أضافت الكثير لرصيدها الفني.

وأشارت إلى أن في مقدمة هذه الأعمال مسلسلات: "يتربي فى عزو، الضوء الشارد، خاتم سليمان"، إضافة لمسرحية "غراميات عطوة أبو مطوة".

يذكر أن أحدث ظهور لرانيا فريد شوقي فى مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

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