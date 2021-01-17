زيدان يحسم موقفه بشأن نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني لم يستعد أفضل نسخة منه وذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها منذ انضمامه إلى صفوف الملكي.

وألمحت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قلقة من الحالة البدنية لهازارد ومع ذلك يواصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي الإعتماد عليه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زين الدين زيدان لن يغير موقفه بشأن هازارد وسيواصل الإعتماد عليه كأساسي على الرغم من أن هذا القرار يثير الجدل حول جدارة هازارد باللعب أساسيًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان كان يطمح في تألق هازارد أمام أتلتيك بيلباو في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني ولكن بالكاد ظهر النجم البلجيكي في المباراة التي شهدت خسارة الميرينجي بهدفين مقابل هدف وتوديع البطولة.



