غداً.. أندية الصعيد تجتمع فى سوهاج لإختيار مرشحيها فى رابطة الأندية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي

تعقد أندية الصعيد اجتماعا هاما فى أحد الفنادق بمحافظة سوهاج من أجل اختيار ممثليها فى انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفين، وفق لللائحة التى تم اعتمادها من الجمعية العمومية الأخيرة، حتى تبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.
وتنص لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية في 29 نوفمبر الماضي على أن يتشكل المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني من 6 أعضاء منتخبين ينضم إليهم مرشح من الاتحاد المصري لكرة القدم ويجتمع الأعضاء السبعة لاختيار أصحاب المناصب الرئيسية فيما بينهم.
كما تنص اللائحة على أن تعقد انتخابات لاختيار الأعضاء الستة من بين مرشحين تقدمهم أندية المسابقة من خارج أعضاء مجالس إداراتها والعاملين بها.
وكشفت مصادر مقربة أن أندية الصعيد اتفقت على اختيار مرشحين فقط لتمثيل أندية الصعيد بعد الإتفاق بين كل رؤوساء الأندية.

أخبار تهمك

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على موعد قرعة مونديال الأندية

منذ ساعة و 8 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحسم موقفه بشأن نجم ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

12:36 ص

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض