غداً.. أندية الصعيد تجتمع فى سوهاج لإختيار مرشحيها فى رابطة الأندية





تعقد أندية الصعيد اجتماعا هاما فى أحد الفنادق بمحافظة سوهاج من أجل اختيار ممثليها فى انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفين، وفق لللائحة التى تم اعتمادها من الجمعية العمومية الأخيرة، حتى تبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.

وتنص لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية في 29 نوفمبر الماضي على أن يتشكل المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني من 6 أعضاء منتخبين ينضم إليهم مرشح من الاتحاد المصري لكرة القدم ويجتمع الأعضاء السبعة لاختيار أصحاب المناصب الرئيسية فيما بينهم.

كما تنص اللائحة على أن تعقد انتخابات لاختيار الأعضاء الستة من بين مرشحين تقدمهم أندية المسابقة من خارج أعضاء مجالس إداراتها والعاملين بها.