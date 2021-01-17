خبير استراتيجي: القوات المسلحة تحافظ على الأمن القومي ضد أي تهديد حتى لو فيروس (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 04:15 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مشاركة القوات المسلحة في عمليات التطهير والتعقيم في المنشآت الحيوية والأماكن التي يتردد عليها المصريين بكثافة للحفاظ على الأمن القومي المصري ضد أي تهديد أيا كان شكله سواء مرض أو فيروس.

وأضاف "العمدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن الصحة تمثل أمن قومي وهي مسئولية مباشرة للقوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وحرص القوات المسلحة على ذلك دليل على اضطلاع القوات المسلحة بدورها وتقديم كل ما هو في صالح المواطن ويحقق الأمن القومي له.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و8527 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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