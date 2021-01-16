"ملعب الفجر" يكشف عروض لاعبي الأهلي للرحيل عن المارد الأحمر في الميركاتو الجاري (فيديو)

تلقى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عروضا للرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وجاءت هذه العروض بعد فوز الأهلي بالثلاثية فيما يتعلق بالتتويج ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، ومؤخرا كأس مصر.









ويكشف "ملعب الفجر" العروض التي تلقاها لاعبي القلعة الحمراء، وموقف موسيماني المدير الفني للأهلي من تلك العروض عبر الفيديو التالي :







