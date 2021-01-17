منير فخري للمعارضين لتصفية الحديد والصلب :"ضعوا العواطف جانبا"

قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق إن قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب في محله ولا غبار رغم أنه ملفًا حساسًا، مشيرا إلى أن العلاقة بين الشعب المصري والشركة هي علاقة عاطفية في المقام الأول لان هذا المصنع يعتبره البعض رمز للسياسة وعهد كامل لاستقلال الإرادة المصرية حيث يعتز كل مصري بهذه الشركة.





وأوضح "عبدالنور"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، اليوم السبت: " نحترم العلاقة العاطفية لكن ينبغي أن لا تفقدنا الحكمة في التعامل مع أزمة الشركة، ويجب إعمال العقل بعيدًا عن الانتماءات العقائدية والمواقف الايدلوجية".





واكمل: "أنا لست ضد القطاع العام وموقفي ليس ايدلوجيا والدليل أن هناك شركات قطاع عامة ناجحة وانا فخور بها ويجب الإبقاء عليها، وأتمنى أن تظبط إيقاع السوق وتمنع الاحتكارات شريطة أن تكون المنافسة بين القطاعين العام والخاص علاقة تنافسية في إطار منافسه شريفة ".





واختتم: "الشركة محل الجدل حققت خسائر متراكمة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، ولو تم مقارنتها بسعر صرف الدولار في عام 97 سنجد أن المبلغ يساوي 3 مليار دولار أو أكثر".



