محمد فؤاد لـ حلمي بكر: "خف ايدك على حبايبك" (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 07:36 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
داليا الحسين
قال النجم محمد فؤاد: "هذا العام سيكون مختلف فنيا، وقولت للجمهور إنني لن أغني حاليا بسبب ما تمر به مصر من أحداث، فما أقدمه للجمهور تجارب حياتية، ولكن لا أغني على الناس، فهذا المبدأ أرفضه، ولكن الشق التجاري أحيانا كان يغلب على ألبوماتي الأولى، ثم أخذت قرارا أن أغني للناس".

وأضاف "فؤاد"، خلال برنامج "حديث القاهرة" مع خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس: "لا يليق بى أن أغني المهرجانات، ولكن أغنية (حفلة) طرحتها لكي أقول أن الخبرة تفرق وأن محمد فؤاد مش سهل ويعرف يخلي السوق يصحاله وبيعرف يلم جمهوره حواليه، فانا لا يعنينى ما قاله حلمي بكر رغم أنني احترمه، وهو تراجع عما قاله عني".

وتابع: هناك أغنية بعنوان "شكوى الى الله" لم يتحدث عنها أحد ولكنها كانت بلونة اختبار، وبشأن الألبوم علينا أن نترحم على هذا المصطلح، فسنعود إلى الأغانى كما كانت تفعل أم كلثوم وغيرها من المطربين وسأطرح أغنية جديدة كل 20 يومًا.

واختتم، الجمهور لسه بخير وأتلقى تهنئة على الخطة التي تبنيتها، وسأظل احترم وأحب حلمي بكر وأقول له: "خف إيدك على حبايبك".

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