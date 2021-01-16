فيورنتينا يكشف حقيقة اهتمامه بنجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي فيورنتينا الإيطالي كشفوا حقيقة رغبتهم في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني الذي لا يحظي بثقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.





وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن فيورنتينا نفى وجود أي إهتمام بالتعاقد مع ألفارو أودريوزولا ظهير أيمن فريق ريال مدريد الإسباني، حيث أن النادي الإيطالي لم يتصل أو يتفاوض بشأن التعاقد مع نجم الملكي.





وأكد الموقع الإسباني أن أتلتيك بيلباو أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الشاب كما أن العديد من الأندية مهتمة بضمه أبرزها بروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.





وألمح الموقع الإسباني أن أودريوزولا خارج مشروع زين الدين زيدان وقد ثبت ذلك عقب مشاركته في الموسم الحالي في 57 دقيقة فقط كما أن المدير الفني الفرنسي يفضل عليه كلا من فاسكيز وناتشو.



