"طامية تتحضر".. "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "عيد" و"الغنام" بالفيوم

في مركز طامية بمحافظة الفيوم، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اليوم السبت، خصومة ثأرية بين عائلتي "عيد" و"الغنّام"، بقرية المظاطلي بدائرة مركز شرطة طامية، على خلفية جريمة قتل، راح ضحيتها أحد الأشخاص، بعد تقديم عائلة القاتل "الكفن" إلى عائلة المجني عليه، وذلك في سبيل القضاء على الثأر ونبذ العنف والخلافات.



