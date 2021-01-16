تويوتا تطلق سيارتها الرياضية ذاتية القيادة "سوبرا"
السبت 16/يناير/2021 - 08:44 م
أعلنت شركة تويوتا اليابانية عت إطلاق سيارتها الرياضية المزودة بنظام ذاتية القيادة "سوبرا".
وصنعت الشركة نظام درفت ذاتي القيادة بغرض البحث والتطوير لسيارتها سوبرا.
وقالت تويوتا: "يجري المهندسون لدينا أبحاثاً حول كيفية الجمع بين غريزة السائقين المحترفين وتقنية القيادة الذاتية، هدفنا هو تصميم مستوى جديد من تقنيات السلامة النشطة حتى تتمكن تويوتا وشركات تصنيع السيارات الأخرى من نشرها على الطريق".
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