تويوتا تطلق سيارتها الرياضية ذاتية القيادة "سوبرا"

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عت إطلاق سيارتها الرياضية المزودة بنظام ذاتية القيادة "سوبرا".





وصنعت الشركة نظام درفت ذاتي القيادة بغرض البحث والتطوير لسيارتها سوبرا.



