خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة





وقال فتحي في تصريحاته خاصة لـ "الفجر الرياضي":" تحدثت مع المسؤولين في نادي الزمالك بخصوص الرحيل عن الفريق، من أجل العودة والمشاركة مرة آخرى في بطولة الدوري"









وأضاف :"أمامي تحدي واضح وهدف واضح وهو الإنضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري".





وتابع :" فضلت الانتقال إلى صفوف سموحة نظراً للاحترافية في التعامل واتفاقي معهم مع احترامي لباقي العروض".





وواصل :"نادي الزمالك يمثل لي حالة خاصة وحب كبير لذلك سوف اعمل على العودة مرة آخرى للفريق بعد نهاية الإعارة مع نادي سموحة".





وقد انتقل مصطفى فتحي إلى صفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حيث أعلن المهندس فرج عامر انتهاء الصفقة وانضمام اللاعب إلى النادي السكندري.

تحدث مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن انتقاله إلى صفوف فريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر