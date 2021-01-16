تعرف على قائمة ابطال مسلسل "الملك" لـ محمد إمام

السبت 16/يناير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعلن السيناريست محمد صلاح عزب، عن أبطال مسلسل "الملك" بطولة الفنان محمد إمام، المقرر أنا يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

وكتب محمد صلاح عزب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا:" بسم الله الرحمن الرحيم، لا قوة إلا بالله، على الله توكلنا، أول يوم تصوير، #مسلسل النمر رمضان2021، تأليف: محمد صلاح العزب، إخراج: شيرين عادل، إنتاج: سينرجي، بطولة النجوم: محمد إمام * هنا الزاهد * نرمين الفقي * بيومي فؤاد * محمد رياض * ونخبة كبيرة من النجوم.

وفي سياق متصل، يواصل مؤلف العمل السيناريست محمد صلاح العزب، كتابة السيناريو خاصة أنه يكتب حاليًا في الحلقات الأخيرة للمسلسل.

مسلسل "النمر" تم تغييره من "الملك" إلى هذا الاسم النهائي، وسيكون عبارة عن رحلة صعود أحد الشباب وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن، حيث أنه يعد التعاون الثالث بين العزب ومحمد إمام، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل "دلع بنات" عام 2014، ومسلسل “هوجان” عام 2019.

وتحدث محمد إمام مسبقا عن مسلسله القادم "الملك"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وقال: "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة، قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. (الملك) رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي".

تعرف على قائمة ابطال مسلسل "الملك" لـ محمد إمام
تعرف على قائمة ابطال مسلسل "الملك" لـ محمد إمام

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مسلسل النمر مسلسل الملك محمد امام الفنان محمد امام

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