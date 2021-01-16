محمد ممدوح يعلق على مشاركته في فيلم "أهل الكهف"

السبت 16/يناير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان محمد ممدوح على مشاركته في فيلم "أهل الكهف" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "ممدوح" من خلال صورة جمعته بالفنان خالد النبوي قائلا: "ومبسوط جدا اني هشتغل مع النجم خالد النبوي واساتذة كبار زي أيمن بهجت قمر وعمرو عرفة استنونا قريب في فيلم #أهل_الكهف".

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي،غاده عادل، خالد الصاوي،محمود حميدة، محمد ممدوح،محمد فراج،احمد عيد،ريم مصطفي،مصطفي فهمي،بيومي فؤاد،احمد فواد سليم،صبري فوار،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة

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