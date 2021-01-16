مصطفي بكري: وزير قطاع الأعمال يسعي لتصفية شركات الدولة

قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الحالي لديه خطط ممنهجة قبل تولي الوزارة لتصفية جميع الشركات المملوكة للدولة.

وقدم عضو مجلس النواب مصطفي بكري اليوم أول استجواب في البرلمان ضد الحكومة، متمثل في مسائلة وزير قطاع الأعمال الحالي هشام توفيق بعد قرار تصفية أحد أعرق الشركات الوطنية الحديد والصلب لارتفاع خسائرها.





وتابع "بكري"، خلال تصريحات تلفزيونية" الوزير لديه استراتيجية وايدلوجية سابقة لتسريح عمال قطاع الأعمال وتصفية الشركات.. والاستفادة من الأراضي التي تمتلكها في إقامة مشروعات عقارية."

وأضاف " الوزير لديه نية لتصفية شركة الحديد والصلب فهو رفض جميع مشروعات التطوير ولم يزورها حتى الآن، وحتى الفحم لم يوفره لتشغيل الأفران .. إذا كان يرى أن الخسائر تستوجب تصفيتها شركة الدلتا والصلب كانت تخسر ولم يتم تصفيتها"

وأضاف،"الاستجواب سيقدم ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الذي عمل على تصفية تلك الشركة بدلا من تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص..لدي 70 مستند وسوف يصلون إلى 100 مستند يوم الاستجواب.

واستكمل، قرار التصفية يعني تفكيك الشركة وبيعها خردة، والحصول على الأراضي المملوكة لها."

وأضاف" الشركة لديها جميع المقاومات لاستمرارها فهي تمتلك 200 مليون طن خام الحديد في مناجم الواحات البحرية تكفي لتشغيل 60 عام والعلامة التجاري قيمتها تصل إلى 100 مليون دولار على الأقل...هذه الشركة بتلك المقومات وبخبرة العاملون بها تستطيع ان تلبي إحتياجات الشرق الأوسط من الحديد إذا تم تشغيل الأربع أفران."