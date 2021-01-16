الرئاسة: لقاء السيسي ورئيس البرلمان العربي كان مثمرا

السبت 16/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، ورئيس البرلمان العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعبر عن الرأي العربي، ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم منظومة العمل العربي.

ووصف "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي ورئيس البرلمان العربي بـ "اللقاء المثمر"، موضحا أن رئيس البرلمان العربي أشاد بالدور المصري في دعم القضايا العربية.

وأضاف أن رئيس البرلمان العربي ثمن الخطوط التي أعلنها الرئيس السيسي في القضية الليبية، منوها بأن الرئيس السيسي أوضح خلال اللقاء أنه يمكن بلورة نفس الخطوط لكل القضايا العربية إذا كان هناك وحدة عربية..

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ يوم

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 16 دقيقة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

05:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

06:31 م

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض