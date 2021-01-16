الرئاسة: لقاء السيسي ورئيس البرلمان العربي كان مثمرا

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كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، ورئيس البرلمان العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعبر عن الرأي العربي، ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم منظومة العمل العربي.



ووصف "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي ورئيس البرلمان العربي بـ "اللقاء المثمر"، موضحا أن رئيس البرلمان العربي أشاد بالدور المصري في دعم القضايا العربية.



وأضاف أن رئيس البرلمان العربي ثمن الخطوط التي أعلنها الرئيس السيسي في القضية الليبية، منوها بأن الرئيس السيسي أوضح خلال اللقاء أنه يمكن بلورة نفس الخطوط لكل القضايا العربية إذا كان هناك وحدة عربية..

