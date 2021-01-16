الزراعة.. تتوسع في مشروع " إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان" بمحافظة دمياط

السبت 16/يناير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،" إنه تم اعتماد  توريد معدات لعدد 5 مراكز تجميع ألبان  بمحافظة دمياط، ضمن خططها لتنشيط  المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع  الألبان.


 

تنفذ الحكومة مشروعا ضخما  لإنشاء وتطوير مراكزتجميع  الألبان  على مستوى الجمهورية، وتقوم من خلاله بتحمل 50 ألف جنيه مقابل تكاليف حصول تلك المراكز على شهادة  اعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج ،  و يحق لإصحابها الحصول على قروض ميسرة بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

وتعد محافظة " دمياط"، من   أوائل  المحافظات التى تسعى الحكومة لتطوير مراكز تجميع الألبان ؛ لما تمتلكه من ثروة حيوانية، ومواشي  الحلاب، ووصل إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان بها  حتي الان إلى 50 مركزا منهم 10 مرخصة.

 

 

وتهدف الحكومة  لتنظيم سوق تجارة الألبان من خلال إعادة إحياء دور مراكز تجميع  الألبان لتكون وسيط بين البائعين والمشترين.

 

وتابعت الوزارة، "نعمل علىتسهيل وتبسيط الاجراءات للمواطنين بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والجهات الممولة متمثلة في البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي ضمن المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز التجميع."

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