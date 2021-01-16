أستاذ انتشار الأوبئة يكشف مراحل التأكد من أمان وسلامة لقاحات كورونا قبل شرائه (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هيئة الدواء المصرية هي المنوط بها الفحص والاعتماد سواء للقاحات أو الأدوية وذلك للتأكد من درجة أمانه وسلامته.

وأضاف "عنان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن جميع اللقاحات والأدوية على مستوى العالم تمر بمرحلتين، الأولى مرحلة الاعتماد الدولي ثم الاعتماد المحلي.

وأشار إلى أنه تم التأكد من أمان لقاح سينوفارم، ويجري حاليًا دراسة لقاحي استرازينكا وفايزر من حيث التعرف على التحليل الجزيئي للقاحين وذلك لإعطاء موافقة محلية لأي لقاح والتأكد من أن خط الإنتاج للعينات هو نفسه العينات التي وصلت بالفعل إلى مصر وبعدها يكون اللقاح متاحًا للشراء خلال شهر من اعتماده من قبل هيئة الدواء المصرية.

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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن تحديد فترة الذروة للموجة الثانية من فيروس كورونا يعتبر أمر صعب تحديده خلال الموجة نفسها، حيث يتم معرفة الذروة بعد انتهاء الموجة.

وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يمكن معرفة فترة الذروة بعد استمرار الانخفاض لعدة أسابيع، منوها بأن الأعداد التي تعلن هى حصيلة سلوكياتنا خلال أسبوعين مضوا.

وعن هل الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة هى الحقيقية، عثب، "كل دول العالم تكتشف جزء من الحالات الحقيقية لعدة أسباب"، موضحا أنه ليس كل المرضى يتوجهون للمراكز الصحية، فضلا عن وجود حالات تتلقى العلاج منزليا.

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