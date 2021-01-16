مركز الأهرام : فرصة أخيرة للاتحاد الأفريقي قبل تدخل مجلس الأمن لحل قضية سد النهضة

السبت 16/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الدكتور حسن ابو طالب، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هناك إدراك مشترك بين مصر والسودان بتنسيق المباحثات مع الجانب الأثيوبي، وضرورة إلا تقوم اثيوبيا بأي عمل أحادي في ملء السد في يونيو المقبل.

وأضاف الدكتور حسن أبو طالب، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية سكاى نيوز عربية، أنه هناك فرصة أخيرة للاتحاد الأفريقي، وربما يكون هناك تفكير جدي من مصر والسودان لتدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة، حتى لا تتحول هذه الأزمة إلى أزمة تثير الكثير من المشاكل الأمنية.

وأوضح أن مصر والسودان يصران على أن يحل أمر سد النهضة في إطار تفاوضي، ولابد أن يكون هناك موقف واضح بين البلدين تحت رعاية الاتحاد الافريقي.

وأشار إلى أن البلدين يدركان أهمية التعامل مع هذه القضايا من خلال منظور دبلوماسي، لافتًا إلى أن مراجعة السياسة الإثيوبية كانت دائما تلمح بأن هناك أيادي خارجية أو طرف ثالث ببعض المشاكل الداخلية التي تتعرض لها، ولكن إثيوبيا تحاول أن تتجاهل حقوق دول المصب.

أخبار تهمك

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ يوم

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

05:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

06:31 م

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض