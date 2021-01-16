هيولعها نار.. بهذه الطريقة أحمد العوضي يشوق جمهوره لـ" اللى ملوش كبير"

السبت 16/يناير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان أحمد العوضى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير"، وعلق قائلاً"الخديوي هيولعها نار".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي

أخبار تهمك

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ يوم

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ يوم

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

06:44 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

05:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

06:31 م

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض