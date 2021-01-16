بوروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام ماينز

السبت 16/يناير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
وكالات


تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز 1- 1 كما تعادل لايبزيغ مع مضيفه فولفسبورغ 2 - 2 يوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه أوغسبورغ 2 - صفر وتعادل هوفنهايم سلبيا مع ضيفه أرمينيا بيلفيلد كما تعادل كولن مع ضيفه هيرتا برلين بدون أهداف.


وعلى استاد فوكسفاغن أرينا، تقدم لايبزيغ بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع الفرنسي نوردي موكيلي لكن المهاجم الهولندي فوتر فيغورست أدرك التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 22. وأضاف لاعب الوسط السويسري ريناتو ستيفن الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 35 ثم تعادل ويلي أوربان للايبزيغ في الدقيقة 54.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ المتصدر مقابل 26 نقطة لفولفسبورغ في المركز السادس.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم ماينز بهدف حمل توقيع ليفين أوزتونالي في الدقيقة 57 لكن المدافع البلجيكي توماس مونييه أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 73. وأهدر القائد ماركو رويس ضربة جزاء لدورتموند في الدقيقة 75. الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 29 نقطة في المركز الرابع مقابل سبع نقاط لماينز في المركز قبل الأخير.

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