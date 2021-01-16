أنابيلا هلال تبهر الجمهور بإطلالة براقة مفعمة بالأنوثة

السبت 16/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
لمياء علي


تألقت الإعلامية اللبنانية ​أنابيلا هلال​ الحضور خلال تواجدها في حفل الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ والفنان العراقي ​ماجد المهندس​ الذي أقيم في دبي.

وظهرت أنابيلا بفستان باللون الأحمر، ذو أكمام طويلة من تصميم يوسف الجسمي واعتمدت أنابيلا تريحة الشعر المنسدلة على ظهرها.

وشاركت أنابيلا هلال متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي بصور وفيديوهات من كواليس الحفل مع الفنانة نجوى كرم والفنان ماجد المهندس وأثناء تقديمها الحفل على المسرح أمام الحضور في دبي وشوّقت متابعيها لمتابعة الحفل عبر حساباتها، وتفاعلوا مع الإطلالة بشكل كبير معبرين عن إعجابهم بها.

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