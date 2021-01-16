رامي صبري ينهى الخلاف بينه وبين عزيز الشافعي

السبت 16/يناير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

علق الفنان رامي صبري على أزمته مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأنهى الخلافات التي كانت بينهم.



حيث كتب رامي صبري قائلاُ:" تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي...وعزيز الشافعي عزيز وغالي..كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير "، وحاز المنشور على الكثير من الاعجابات.

وكان قد توعد الشاعر الغنائي تامر حسين المطرب رامي صبري،  باللجوء للقضاء بعد اعتباره رد رامى صبرى، عبر إنستجرام غير لائق، حيث قال الأخير: "كلمنى الأستاذ هانى شاكر والأستاذ مدحت العدل اليوم وكل الاحترام لهم، وحاضر هنسى اللى فات.. بس لو حصل أى تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوة قضائية ضده، اللهم بلغت اللهم فاشهد".


ورد تامر حسين عبر حسابه بإنستجرام" قائلًا: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة، وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللى اتوسطوله عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيلة"

وأكد: "الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون، عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللى عايز يستغله للأسوأ ومصمم ع الخساير".
رامي صبري ينهى الخلاف بينه وبين عزيز الشافعي
رامي صبري ينهى الخلاف بينه وبين عزيز الشافعي

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