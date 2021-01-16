وزير المالية: نتطلع لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي

السبت 16/يناير/2021 - 05:49 م
وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط
أحمد الشيخ

أكد  وزير المالية محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الحكومة تراهن على دور أكبر لقطاع التأمين في دعم مسيرة التنمية نظرًا لما قدمه طوال السنوات العشر الماضية، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها البلاد وإقليم الشرق الأوسط وتسببت في مخاطر غير عادية تحمل تبعاتها معنا قطاع التأمين وبتعويضاته لعملائه استطعنا التغلب على هذه الصعوبات.

 

وأوضح وزير المالية، أن مصر تسارع الخطى في مسيرة البناء بمشروعات عملاقة في وقت قياسي، إلى جانب أداء الاقتصاد المصري الذي أبهر المؤسسات الدولية، ونثق فى مسارعة قطاع التأمين لدعم هذه المسيرة بكل إمكاناته، سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد المصري، الذى نتطلع إلى أن تزيد مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة.

 

أعرب الوزير خلال افتتاحه معهد التأمين،عن تقديره للجهود المبذولة من القائمين على المعهد المصري للتأمين في بناء كوادر تأمينية عالية المستوى لمساعدة شركات التأمين المصرية في تنمية وتأهيل العاملين والكوادر المهنية لمواكبة المستجدات من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، والتعليم، والتدريب والاستشارات التأمينية، موجهًا شكره للمعهد بإقرار نظام الدراسة عن بُعد للدورات والدبلومات المتخصصة فى ظل الجائحة، ومسارعته في وضع الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قطاع التأمين في مصر والبحث عن حلول تأمينية مبتكرة تسهم في مواجهة الأوبئة المستجدة مثل فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية قطاع التأمين زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

مدرب مانشستر يونايتد يتحدى صلاح ونجوم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية": 24 مليار جنيه قيمة أقساط التأمين خلال العام الجاري

"فيتش" تتوقع انخفاض العجز المالي في مصر إلى 6.4%

112 مليار جنيه ارتفاع بأصول شركات التأمين في 2018

"القابضة للتأمين": التأمين المصري من أقدم الأسواق العربية

"فوري للوساطة التأمينية" و "شركة AIG إيجيبت للتأمين" تطلقا وثيقة "قرشك الابيض" الرقمية

"اتحاد التأمين" يصدر دراسة حول اختراق القطاع للاقتصاد الغير رسمي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

04:59 م

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

02:09 م

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض