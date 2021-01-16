حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء مركزي اهناسيا وبني سويف

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القرار رقم 11 لسنة 2021، والذي تضمن إجراء حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية بمركزي اهناسيا وبني سويف، وذلك في إطار الدفع بمنظومة العمل التنفيذي وتحسين الأداء الحكومي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القطاعات الحيوية والاحتياجات الأساسيّة.



وتضمن القرار ندب:ناجي أحمد خليل،نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل"نائبًا" لرئيس مركز ومدينة اهناسيا، وندب: علاء علي الصغير عبده،نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا، للعمل "نائبا" لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وندب: عبد الحي سيد عبدالحي،نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل بديوان عام المحافظة.



كما شمل القرار أيضًا: تكليف محمد محمود رياض، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالعمل "نائبًا" لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف: ناصر غانم سيد أحمد، رئيس قرية براوة، للعمل"نائبًا" لرئيس مركز ومدينة اهناسيا، وتكليف: أحمد محمد على محمد سعد، بمركز ومدينة اهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية براوة، بدلًا من: ناصر غانم الذي تم تصعيده لوظيفة نائب رئيس مدينة.