ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. 90 فريق طبي يواصلون متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالبحيرة (صور)

السبت 16/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة إستمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة، أنه يتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا، لافتًا أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريق مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. 90 فريق طبي يواصلون متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالبحيرة (صور)
ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. 90 فريق طبي يواصلون متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالبحيرة (صور)
ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. 90 فريق طبي يواصلون متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالبحيرة (صور)
ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. 90 فريق طبي يواصلون متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالبحيرة (صور)

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