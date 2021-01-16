فنانة لبنانية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا

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أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "نعمة" قائله: "للأسف نتيجة فحص الكورونا طلعت إيجابية.. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير.. بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن..".



وعبرت الفنانة عبير نعمة سابقا عن رأيها في الأغاني الوطنية، قائله: "الأغانى الوطنية هى إنتماء للوطن والفكرة والمبدأ".

