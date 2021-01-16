الشرقية للدخان يواصل انتصاراته ويفوز علي الألومنيوم بثنائية

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واصل فريق الشرقية للدخان، بقيادة علاء ابراهيم المدير الفني للفريق سلسلة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز هام علي نظيره فريق نادي الألومنيوم، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بملعب الاول.



بدأ اللقاء بضغط من لاعبي الشرقية،ولكن دون خطورة حقيقة، علي مرمى حسام صادق حارس الالومنيوم، الذي تعامل مع كر الكرات بكل ثبات، ومع مرور الوقت باغت لاعبي الألومنيوم دفاعات الشرقية واضاع ميدو فرصة مؤكدة في نهاية الشوط الاول، الذي انتهي بالتعادل السلبي بدون اهداف.



ومع بداية الشوط الثاني، بدأ الألومنيوم التخلي عن الحظر الدفاعي، والضغط من علي الاطراف، ولكن دون خطورة حقيقة، ومع لو الدقيقة68 من زمن اللقاء تمكن احمد تمساح قائد الشرقية للدخان ومن مهارة فردية وتصويبة علي شمال حسام صادق حارس الألومنيوم، محرزا الهدف الاول للدخان.



واستمر اداء الفريقين بالضغط من لاعبي الألومنيوم والاعتماد علي المرتدات من الشرقية للدخان، الذي تمكن من احراز الهدف الثاني في الدقيقة85 عن طريق اللاعب محمد حسن في هدف كربوني للهدف الاول لاحمد تمساح، ليستمر اداء الشرقية والضغط بعد تعزيز النتيجة، حتي جاءت صافرة محمد الحنفي حكم اللقاء معلنا نهاية اللقاء بفوز الشرقية بثنائية نظيفة.



بهذا الفوز يرتفع رصيد الشرقية للنقطة22 ليغرد منفردا بصدارة المجموعة الاولي، فيما تجمد رصيد الألومنيوم عند 16 نقطة