الصين:نعتزم الرد بقوة على إدراج شركاتنا في القائمة السوداء الأمريكية

السبت 16/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات

" انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم (الجمعة) إدارة ترامب بشأن إدراجها بعض الشركات الصينية على القائمة السوداء، زاعمة أن لدى تلك الشركات علاقات عسكرية، ما وصفه المتحدث بأنه أظهر للعالم أوضح مثال للتنمر.

 

وأكد تشاو خلال مؤتمر صحفي أن الصين تعارض بشدة تكرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركات صينية، مضيفا أن هذا الإجراء يتعارض مع الاتجاه السائد للعصر ومبادئ الولايات المتحدة، التي تباهي بها كثيرا بشأن قواعد المنافسة في السوق، والقواعد الاقتصادية التجارية الدولية.

 

وأضاف أن الخطوة الأمريكية تتناقض مع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الطبيعي بين البلدين، وتقوض ثقة الشركات الأجنبية في إمكانية الاستثمار والعمل في الولايات المتحدة، ما من شأنه في النهاية أن يضر بمصالح الشركات والمستثمرين الأمريكيين.

 

وأشار إلى حقيقة أن الكثير من الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية ليست إلا نتائجا للدمج العسكري-المدني، لافتا إلى أن إدارة ترامب أظهرت مجددا للعالم أفج صور الأحادية والمعايير المزدوجة والتنمر.

 

وتابع "تعتزم الصين اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية، ودعم الشركات الصينية بقوة في الحفاظ على مصالحها وحقوقها بالتوافق مع القانون".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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