حقيقة تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك في كفر الشيخ

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قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بمحافظة كفر الشيخ، أنه لا صحة لما تردد عن تلوث مياه النيل بالمحافظة، لافتا أن الطلب التي تقدمت به النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، بخصوص هذا الأمر هو إحترازي فقط لا أكثر.



وأضاف المحمدي، خلال تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن المياه توجد بها نسبة أمونيا قليلة جدا مما لا تسبب اي ضرر في المياه، وأن سبب نفوق الأسماك هي الأقفاص السمكية المخالفة في النيل ويتم العمل علي إزالتها للتخلص من المشكلة.



وكانت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، قد أثارت الجدل حول حديثها عن تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك نتيجة التلوث الذي تسببه السدة الشتوية كل عام، مطالبة بسرعة التدخل من أجل إنقاذ الوضع قبل حدوث كارثة كبرى تهدد 3 ملايين مواطن، حسبما جاء في طلب رسمي تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان.



وأكدت أبو السعد، في طلب عاجل تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي مسلسل لا ينتهي من عدم الاهتمام من جانب الحكومة والذي يتمثل في عدم تحريكها ساكنا إلا بعد حدوث الكارثة الأمر الذي يهدد حياة 3 ملايين مواطن سنويا بمحافظة كفر الشيخ وكذلك أيضا المحافظات المجاورة التي تشترك معنا في فرع رشيد.



وأشارت الدكتورة هالة أبوالسعد، إلى أن الأزمة بدأت تظهر منذ أيام أيام وكانت البوادر هي نفوق كمية من الأسماك بسبب تلوث المياه، مؤكدة أن الوزارة وعدت أكثر من مرة بوضع حلول لتلك المشكلة ولكن حتى الآن لا توجد استعدادات من الوزارة في ذلك الاتجاه.

