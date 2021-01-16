أوغندا تعلن فوز يوري موسفني بالانتخابات الرئاسية

السبت 16/يناير/2021 - 03:58 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات

فاز الرئيس يوري موسفني، الذي يحكم بلاده على مدار 35 سنة، بالانتخابات الرئاسية في أوغندا، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وأوضحت لجنة الانتخابات الأوغندية، في مؤتمر صحفي متلفز، أن موسفني حصل على 5,85 مليون صوت، أي 58,64% من أصوات الناخبين، مقابل 3,48 مليون (34,83%) لدى منافسه، المرشح عن المعارضة، بوبي واين.

 

ومن جانبه، أعلن واين عدم اعترافه بفوز موسفني، متهما السلطات بتزوير نتائج الاقتراع.

 

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