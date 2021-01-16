تعرف على أهم أعمال الفائزين بجائزة الدكتور زاهي حواس لعام ٢٠٢٠

السبت 16/يناير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
حسام زيدان


فاز بجائزة أفضل أثري لعام 2020 كل من صلاح الماسخ، كبير مفتشى آثار الكرنك عن أعمال حفائر طريق الكباش، ومحمد وهب الله، مفتش الآثار بتونا الجبل عن أعمال حفائر تونا الجبل، كما حصل سعدي عوض، مدير ترميم بمعبد الكرنك على جائزة أفضل مرمم عن أعمال ترميم كباش معبد الكرنك.

ويعمل الأستاذ صلاح الماسخ مديرا لمعابد الكرنك، وكان مسؤولا عن مشروع الحفائر أمام معابد الكرنك، كما تقلد العديد من المهام الوظيفية بالمجلس الأعلى للآثار؛ منها مدير مواقع الحفائر أمام معابد الكرنك كما شارك في مشروع تخفيض المياه الجوفية بالبر الغربي للأقصر. له العديد من المقالات والأبحاث بالمجلات العلمية فيما يختص بعلم المصريات. كما أنه قام بإلقاء العديد من المحاضرات في الكثير من المؤتمرات العلمية الدولية والعديد من البلاد عن علم المصريات وأهم الاكتشافات الحديثة، منها الولايات المتحدة الأمريكية - ايطاليا - قبرص - فرنسا.

ويعمل محمد وهب الله عبد العزيز مفتش آثار بمنطقة تونا الجبل الأثرية، حيث كان عضوا بالبعثة المصرية الإيطالية بمنطقة آثار الشيخ عبادة بالمنيا وعضو البعثة المصرية للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل. كما عمل مشرفا على البعثات الأجنبية بمنطقة آثار المنيا الجنوبية وكُلف للقيام بأعمال الحفائر التابعة للمجلس الأعلى للآثار.


ويعمل سعدي زكي عبدالله الجمل مديرا ترميم بمعبد الكرنك ومعبد موت، وشارك في مشروع حفائر وترميم تماثيل كباش الملك رمسيس الثانى خلف الصرح الأول فى معابد الكرنك وترميم نقوش جدران معبد الاوبت. بالإضافة إلى مشاركة البعثة الأرجنتينية في أعمال توثيق مقبرة رقم 338 بمقابر الأشراف. شارك ايضا في ترميم النقوش الجدارية بالفناء المفتوح بمعبد خنسو وترميم أحجار التلاتات بمخزن أخناتون وصيانة وتنظيف مقصورة امنحتب الأول ومعبد الكرنك بالتعاون مركز البحوث الأمريكي. كما شارك ايضا في حفائر البعثة المصرية بالمنطقة الرومانية شرق معبد الأقصر.

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