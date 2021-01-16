المطران عطا الله حنا: مع الاعلان عن موعد الانتخابات التشريعية نريد دماء جديدة وعناصر شابة

السبت 16/يناير/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه مع الاعلان عن موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة فإننا نتمنى ان تدخل دماء جديدة شابة لهذا المجلس ومع احترامنا للكبار الذين سيبقون كبارا ولهم مكانتهم واحترامهم فإننا نتمنى ان يكون هنالك حضور واسع للشباب في هذا المجلس.


تابع " حنا " على صفحته الرسمية بفيس بوك: ونريد لشبابنا ان يأخذوا مواقعهم القيادية في رسم الخارطة المستقبلية لشعبنا وقضيتنا العادلة فهذه قضية شعب حي فيه شباب طيبون ومثقفون ووطنيون قادرون على ان يكونوا في مراكز قيادية.



أختتم: نحترم كبارنا وخاصة القادة والرموز الوطنية ولكن حان الوقت لكي يفسح المجال لعنصر الشباب لكي يكونوا في الساحة عنصرا فاعلا في خدمة الشعب والقضية.

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