غرفة الإسكندرية تستقبل وفدا من نظيرتها بطرابلس لبحث التعاون

السبت 16/يناير/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفدا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، مكون من الدكتور إبراهيم مصطفى رحيل عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتحديد القطاعات التى سيتم التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات افتراضية، لوضع برنامج تعاون مشترك مستقبلى بين الطرفين، إضافة إلى نقل الخبرات من الجانبين فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمي مع غرفة طرابلس من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، لبناء جسر تعاون بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور كرم كردي، والدكتور أشرف أبو إسماعيل، ومحمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي، البديوى السيد.

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غرفة الاسكندرية طرابلس

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