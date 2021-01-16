صلاح يكشف أسباب مستوى ليفربول المتذبذب

إعترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالمستوى المتذبذب الذي ظهر عليه الريدز مؤخراً بعد أن فشل في تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاثة الأخيرة ف بالبريميرليج.









وقال صلاح في تصريحات أدلى بها لشبكة بي إن سبورتس أن الإصابات أثرت على الفريق خلال الموسم الجاري مؤكداً في الوقت ذاته أنه يجب على الجميع التركيز على العناصر المتاحة للتتويج بالبطولات.









ويعاني الريدز من إصابة أكثر من لاعب ولن يعودوا سوى بعد فترات طويلة مثل فيرجيل فان دايك بالإضافة إلى جويل ماتيب وكذلك دييجو جوتا.



