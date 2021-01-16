



تعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الارضي لشهر يناير 2021 بكود المحافظة والرقم عبر المصرية للاتصالات WE





فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2021 التي ينشغل بها جميع المشتركين وخاصتاً المشتركين في الإنترنت المنزلي لأن حالة توقف الحرارة عن الخط الأرضي لا يسمح بالتصفح أو البحث لأن الإنترنت يفقد الإتصال لأن كليهما متصلين ببعضهم البعض، ولذلك الاستعلام عن فاتورة الأرضي تشكل إهتمام الكثير ولا يريدون أن يمر الوقت دون الدفع وسداد المبلغ المطلوب، اليوم الموافق الجمعة 15 يناير هو الموعد الرسمي الأساسي لدفع قيمة فاتورة الخط الارضي الناتجة عن 3 أشهر متتالية، خصصت الشركة المصرية للاتصالات خدمات كثير للعملاء يمكن الإستفادة منها جميعاً من داخل المنزل دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان كما أصبحت عملية الاستعلام عن فاتورة أمر في غاية السهولة، ترقبو معنا وسوف تحصلون على المزيد.





الاستعلام عن فاتورة الأرضي يناير 2021

- للتعرف على قيمة فاتورة الارضي يناير 2021 عليكم الضغط على هذا الرابط المصرية we ( اضغط هنا ).

- إدخال كود المحافظة.

- إدخال رقم الأرضي صحيح.

- الضغط على زر أظهر الفواتير.





أبرز خدمات المصرية للاتصالات WE

كما أصبح طرق الدفع متعددة يمكن أن تختار من بينها ما يناسبكم كما يمكن دفعها من تطبيق WE الذي يعد من أهم التطبيقات التي أطلقتها الشركة من عدة سنوات بناءاً على رغبة الكثير في ذلك وهذا ما يحتاجه العملاء المشتركين وخاصتاً خلال هذه الفترة بسبب جائحة كورونا لأن الوقت الذي يمضيه الكثير من الأشخاص في المنزل أمام الإنترنت أصبح فترة طويلة جداً، ومن أبرز طرق الدفع المتاحة حالياً هي الدفع من فوري أمان خدماتي مصاري أونلاين بفيزا كارت أو من المحمول أو من مراكز WE المعتمد في الكثير من المناطق.



