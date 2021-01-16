الغندور: الفار بلا إدارة ورحلت عن لجنة الحكام لهذا السبب (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى

أكد جمال الغندور ؛ رئيس لجنة الحكام الأسبق باتحاد الكرة ؛ أن تقنية الفيديو لا توجد لها إدارة خاصة داخل الجبلاية.

وقال الغندور عبر برنامج (4-4-2) مع الاعلامي محمد فاروق سعد إن القائمين على تقنية الفيديو والمؤهلين من جانب الفيفا لاستخدامه في مصر ابتعدوا عن العمل سواء هو أو تامر دري أو ياسر عبد الرؤوف.

وأشار إلى أنه كان فخورا بأنه أول من أدخل تقنية الفيديو في عهده كرئيس للجنة الحكام ولكن الوضع الحالي لاستخدام الفيديو أصابه بالحزن.

وأوضح أن مباراة بيراميدز ووادي دجلة بالدوري شهدت خطأ فادح في تطبيق تقنية الفيديو من الحكم جهاد جريشة الذي تجاهل توصية الفار وأصر على احتساب ضربة جزاء وهمية.

وأكد أنه تراجع عن خوض انتخابات اتحاد الكرة عام 2016 بعد وعد حصل عليه من أحمد شوبير بأنه سيرأس لجنة الحكام على مدار 4 أعوام.

وأشار إلى أنه توقع تعيين احمد مجاهد رئيسا للجنة المؤقتة بعد رحيل عمرو الجنايني موضحا أن اللجنة الخماسية أنجزت ملفات مهمة على رأسها تقنية الفيديو.

وأوضح أنه لا يتفهم سبب الخلاف بين هاني أبوريدة وعمرو الجنايني مؤكدا أن الجنايني كان عليه استشارة أبوريدة في خطوة انتخابات اتحاد الكرة فهو المسؤول عن التواصل مع الفيفا بخبراته الدولية.

وأشار إلى أنه رحل عن منصبه بسبب تدخلات البعض في تعيين القائمة الدولية وهو ما رفضه.



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