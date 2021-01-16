الأورمان تدعم مرضى القلب غير القادرين في قنا بالمجان

السبت 16/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان في قنا، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا).. أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور، او بسهم القلب ب 250 جنيه.
واشار شعبان ان دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.
وأوضح شعبان أن جمعية الأورمان نفذت عدد (1100) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماما لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة قنا، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.
والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.

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