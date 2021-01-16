عضو لجنة الفتوى بالأزهر لأهالي محافظة قنا: سرقة القصب حرام شرعاً

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تظهر بعض العادات السلبية في محافظة قنا، والتي تشتهر بزراعات قصب السكر، خلال تلك الفترة تزامنًا مع بدء موسم عصير قصب السكر، من بينها سرقة بعض محصول القصب من القاطرات أثناء نقلها المحصول الى شركات السكر.

ويقول الشيخ أحمد عبدالجواد، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ومسئول تطوير منطقة وعظ قنا الأزهرية، أن أخذ القصب من القاطرات بدون إذن أصحابها حرام شرعًا، ولا تساهل في ذلك لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.

بينما بدأت شركة سكر نجع حمادي، في محافظة قنا، بتوزيع عربات القصب، على المزارعين من أجل بدأ موسم عصير قصب السكر للعام الجديد.

ولقد قامت إدارة المصنع باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية اللازمة، لجميع العاملين والفنيين والمهندسين بالمصنع، بالإضافة الى توفير كافة التدابير حال دخول المزارعين أو سائقي الجرارات تزامنًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

حيث انتهت مصانع السكر في نجع حمادي، بمحافظة قنا، من كافة الاستعدادات اللازمة، لانطلاق موسم العصير 124 والذي يبدأ في مطلع يناير المقبل 2021.

فيما وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية نحو اتباع التعليمات بكافة مراحل نقل المحصول من أماكن زراعته حتى وصوله إلى المصنع.

كما أعطى تعليماته لمسئولي المرور بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الارشادية والمثلثات الفسفورية العاكسة وكذلك عدم السماح لها بالسير بحمولة اكثر من 2 مقطورة منعًا لوقوع حوادث وحفاظا علي سلامة المواطنين.

