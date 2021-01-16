(سددها الأن) خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 عبر لينك موقع الشركة المصرية للاتصالات "وي"

السبت 16/يناير/2021 - 01:28 م
التلفون الارضي
التلفون الارضي

(سددها الأن) خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 عبر لينك موقع الشركة المصرية للاتصالات "وي"

فاتورة التلفون الأرضي لشهر يناير 2021 حرصا من توقف الخدمة أو دفع غرامات بسبب تأخر سداد فاتورة التلفون الأرضي لشهر يناير، دعت شركة المصرية للاتصالات كافة عملائها الكرام للسرعة الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك التلفون الارضي لشهر يناير وسدادها تجنبا للإجراءات المتبعة من قبل الشركة.

الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي
تقوم شركة المصرية للاتصالات بطرح فاتورة التلفون الارضي بشكل ربع سنوي أي كل ثلاث أشهر، واتاحت طرق للاستعلام عنها من خلال اتاحتها رابط الكتروني تابع لموقع شركة المصرية للاتصالات تفيرا للجهد على المواطنين، وخاصة في الظروف الراهنة اجراء احترازي من الاصابة بالوباء المنتشر في البلاد فيروس “كوفيد_19” ومن خلال السطور القادمة نوضح خطوات الاستعلام عن الفاتورة بكل سهوله حتى يتمكن المواطن القيام بسدادها من خلال طرق الدفع المختلفة سواء عن طريق فوري او ماكينات الصرف الالي او زيارة الفرع .

خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي
- يقوم المستعلم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات (اضغط هنا).
- ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- كتابة كود المحافظة متبوع برقم التلفون الأرضي.
- وأخيرا الضغط على استعلام بعد ثوان تظهر كاتفاصيل الفاتورة.

(سددها الأن) خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي لشهر يناير 2021 عبر لينك موقع الشركة المصرية للاتصالات "وي"

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