عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
دخل مسؤولو الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في مفاوضات جديدة للحصول على خدمات واحد من نجوم القلعة البيضاء فريق نادي الزمالك.


ويبحث عماد النحاس عن تعويض رحيل طاهر محمد طاهر الذي إنتقل خلال الموسم الماضي لفريق النادي الأهلي وحدد كريم بامبو واحد من ضمن أولوياته.


في الوقت الذي يرغب فيه فريق نادي البنك الأهلي أيضاً في الحصول على خدمات بامبو ليصبح القرار النهائي والأخير في يد مجلس إدارة الزمالك.

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