فى عيد ميلادها ال 41.. تعرف على بدايات ياسمين عبد العزيز فى مجال التمثيل

Advertisements

تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ال 41، وتعد ياسمين واحدة من الفنانات التى تتميز بخفة الظل، وأيضا تجيد الأدوار التراجيدية والرومانسية.





بدايتها فى التمثيل:



تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان «العيال اتجننت» من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.





وكانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل ونحب تانى ليه مسلسل ونحب تانى، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى .