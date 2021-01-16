الموت يُفجع الإعلامي علي جابر

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أعلن المنتج صادق الصباح، عن رحيل والدة الإعلامي اللبناني ومدير عام قنوات شبكة "إم بي سي" علي جابر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب صادق الصباح تغريدة جديدة قال فيها:"تعازيي الحارة بوفاة والدة الصديق العزيز علي جابر، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".



وكان الإعلامي علي جابر قد تبقى مؤخرًا لقاح كورونا، ونشر عدة صور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلاً:"خلال تلقي اللقاح، شكرًا وزارة الصحة الإماراتية وشكرًا للدكتورة أمل الحمادي".