استقبال 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

السبت 16/يناير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، اليوم السبت، استقبال 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهم لحين إجراء المسحة الطبية لهم، مع استمرار وضعهم تحت الملاحظة تحسبا لأية أعراض.

وكان أكد مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، خروج طفلين، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، في تصريحات اليوم، أن الطفلين أجريا مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام أثبتت تعافيهما، منوهًا على أن الطفلين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا.

وأوضح المصدر، أن المستشفى خصصت الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويجري تقديم لهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

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