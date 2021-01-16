حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسيوط

Advertisements

تمكنت حملة أمنية مكبرة بأسيوط من ضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين.



فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لإستهداف دائرة مركز شرطة ديروط.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (17) متهم وبحوزتهم (5 بنادق آلية وكمية من الطلقات من ذات العيار – 6 فرد خرطوش وكمية من الطلقات من ذات العيار – 3 سلاح أبيض – مسدس – فرد روسى محلى الصنع – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودرة – عدد 2 ميزان – عدد من الهواتف المحمولة – مبالغ مالية)، وكذا تنفيذ عدد (2) أحكام قضائية متنوعة.



بمواجهتهم إعترفوا بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

